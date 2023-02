Il Comites incontra l’Associazione Dante Alighieri

Martedì 31 gennaio scorso una delegazione del Comites San Marino, composta dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi, ha incontrato l’Associazione Dante Alighieri rappresentata per l’occasione dal Presidente Franco Capicchioni e dal consigliere Paola Masi presso la sede di Via Maestri Comacini (foto). L’incontro è stato particolarmente significativo, poiché i rappresentanti delle due istituzioni hanno avuto la possibilità di manifestare i valori fondamentali che costituiscono la base del loro impegno culturale e sociale. L’Associazione Dante Alighieri ha fatto riferimento alla realizzazione della collana di “Identità Sammarinese – Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura” e alla presentazione del quattordicesimo numero dell’annuario avvenuta nel dicembre scorso: un testo che propone argomenti di cultura, di storia e di attualità sammarinesi analizzati da diverse angolazioni, ma sempre accomunati dal sentimento di appartenenza al Paese. La pubblicazione di tale opera è straordinariamente coincisa con la ricorrenza del sesto centenario della morte di Federico di Montefeltro ed è per questo motivo che il 14° numero dell’annuario si apre con un commento del professor Tommaso di Carpegna Falconieri ad un documento risalente al XV secolo, ovvero la lettera che il Duca di Urbino scrisse ai Capitani Reggenti nell’ottobre del 1450. Il Comites San Marino ha relazionato sulle finalità e gli obiettivi che l’ente si propone e che riguardano in modo particolare l’impegno di contribuire allo sviluppo sociale, culturale e civile dei cittadini italiani residenti a San Marino, attraverso l’importante collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Repubblica. Il Comites e la Dante Alighieri sono infatti le associazioni degli italiani all’estero maggiormente rappresentative e presenti in tutto il mondo. A San Marino da anni i due enti condividono la stessa sede, ovvero quella di Via Maestri Comacini. La riunione è stata valida per rafforzare i rapporti fra i due enti ed anche per pensare all’organizzazione di iniziative ed eventi di interesse comune, che potrebbero promuovere la cultura, l’arte, la storia e valorizzare la memoria storica dell’emigrazione italiana. Di notevole interesse continua ad essere ancora ai nostri tempi l'infinita opera di Dante, padre della lingua italiana, il più grande poeta dell'umanità. La sua memoria è ancora viva, come sono vivi, profondi ed attuali i temi da lui trattati e di conseguenza i suggerimenti che ne derivano per le congiunte iniziative.

Comites San Marino

Associazione Sammarinese Dante Alighieri