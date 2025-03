Il Comites incontra la Consulta delle Giunte di Castello

Nei giorni scorsi una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Vicepresidente Barbara Righetti e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, ha incontrato presso la sala della Giunta di Castello di Città i rappresentanti della Consulta delle Giunte di Castello. Presenti all’incontro Roberto Ercolani portavoce della Consulta, nonché Capitano di Castello di Serravalle ed i capitani di Castello Alberto Simoncini (Città), Giacomo Rinaldi (Montegiardino), Enzo Semprini (Acquaviva), Giorgio Moroni (Faetano), Marino Rosti (Chiesanuova) e Marcello Andreani (Domagnano). Riflettori puntati sul diritto di elettorato passivo a favore dei cittadini stranieri residenti in Repubblica per le elezioni delle Giunte di Castello, di cui il Comites San Marino richiede da tempo il riconoscimento. La questione è stata tra l’altro oggetto di una raccomandazione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE), in cui San Marino è presente con una propria delegazione. Il CPLRE è un’assemblea politica paneuropea composta da 648 membri eletti che promuove la democrazia locale e verifica l’applicazione dei principi della Carta Europea delle Autonomie Locali attraverso visite di monitoraggio, formulando raccomandazioni per aiutare gli enti locali e regionali ad affrontare le loro sfide molteplici e per favorire la loro cooperazione. In un clima conviviale la Consulta delle Giunte di Castello ha ascoltato con particolare attenzione la richiesta avanzata dal Presidente del Comites Amadei di un intervento da parte dei Capitani di Castello, al fine di stimolare una modifica dell’attuale normativa sulla materia. Al termine dell’incontro i Capitani di Castello hanno deciso di implementare momenti di riflessione sul tema, impegnandosi ad aprire dei dibattiti nelle rispettive Giunte, di cui sono rappresentanti.

C.s. Comites San Marino