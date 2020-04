Il Comites ospite del telegiornale di Teleromagna

Il Comites ospite del telegiornale di Teleromagna.

Venerdi sera Alessandro Amadei, vicepresidente del Comites San Marino è stato ospite via skype di Speciale TALK 24, il telegiornale di Teleromagna condotto da Ludovico Luongo. Durante l’edizione del telegiornale sono stati trattati diversi temi riguardanti le nostre realtà locali. Si è parlato con Gianni Indino, presidente regionale del Silb-Confcommercio, della crisi dei locali da ballo causata dal coronavirus. Se tra qualche settimana l'Italia inizierà a ripartire con una graduale riapertura, è molto probabile invece che i locali notturni saranno tra gli ultimi della lista. Così i titolari dei locali – ha affermato Indino- chiedono allo Stato la stessa attenzione che è riservata a tutte le altre categorie produttive e commerciali. Il mercato della notte offre lavoro a circa 1,5 milioni di persone in Italia. Il secondo ospite della serata Lia Montalti consigliera del PD della regione Emilia Romagna ha riferito di come la regione stia preparando l’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus. La Regione ha già chiesto al Governo l’immediata riapertura dei cantieri e di quelle aziende che svolgono attività con forte vocazione di export, come il comparto della moda e della ceramica. Poi è stata la volta di Alessandro Amadei, vicepresidente del Comites San Marino, che ha parlato dell’impatto devastante che il coronavirus ha avuto nei confronti degli italiani all’estero. In ogni paese colpito dal coronavirus le restrizioni al movimento, la perdita di reddito e l’isolamento hanno amplificato la povertà ed il disagio sociale – ha dichiarato Amadei. La presenza di Alessandro Amadei al telegiornale di Teleromagna testimonia la forte attenzione dei mass media locali riguardo a San Marino ed agli italiani residenti. Il Comites San Marino ringrazia Ludovico Luongo e la redazione del telegiornale di Teleromagna per l’invito che gli è stato rivolto.

c.s. Comites San Marino



