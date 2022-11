Il Comites ospite della mostra di Gabriele Gambuti

Sabato scorso il Comites San Marino rappresentato per l’occasione dal presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’esecutivo Marina Rossi (foto) è stato ospite della mostra di Gabriele Gambuti dal titolo “Pinto” organizzata nello spazio espositivo della Carlo Biagioli srl in via 25 marzo 71 a Domagnano nella Repubblica di San Marino. A catturare l’attenzione dei tanti visitatori sono state le 23 opere che saranno esposte fino al prossimo 4 dicembre e nelle quali l’artista imprime su tela suggestioni ed emozioni indescrivibili, dando notevole risalto ai colori, in particolar modo al giallo, al blu ed al rosso, i suoi colori preferiti. Gabriele Gambuti, artista poliedrico, autore di quadri, sculture e ceramiche, nel 1973 realizzò a Montecolombo la prima mostra con lavori a tempera e da allora ha esposto le sue opere oltre che in Italia anche in Grecia, in Turchia, in Germania ed in Francia, avendo partecipato, tra l’altro, anche alla Biennale di Venezia nel 2019 con un’installazione dal titolo “Ai limiti dei Confini”. Il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si è complimentato con l’artista per la potenza espressiva delle sue opere, dove colori ad olio, acrilici, polvere di gesso, elementi metallici e supporti di plastica applicati alla tela convivono in modo armonioso.

Cs - Comites San Marino