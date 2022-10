Il Comites piange la scomparsa del Prof. Oliviero Soragni

Il Comites San Marino, tramite il suo presidente Alessandro Amadei, piange la scomparsa del Prof. Oliviero Soragni, fondatore e primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Stato di San Marino che ha diretto per ben 26 anni, presidente della società italiana di chirurgia della mano e per tanti anni responsabile di équipe di chirurghi ortopedici presso strutture private. Amadei ricorda il professore per le sue qualità umane e professionali e per l’impegno profuso a favore del Comites San Marino, di cui è stato presidente. Ai familiari del professore le più sentite condoglianze e la vicinanza del Comites San Marino che si unisce al loro immenso dolore.



cs Comites San Marino