Il Comites piange la scomparsa di Dilvo Polidori ex Sindaco di Saludecio

Il Comites San Marino esprime sentimenti di sincero cordoglio e partecipazione per la scomparsa avvenuta qualche giorno fa di Dilvo Polidori per cinquant’anni protagonista della vita amministrativa, politica e culturale della Valconca. Dilvo Polidori fu eletto Sindaco di Saludecio per la prima volta nel 1995, per poi essere riconfermato nel 1999, nel 2014 e nel 2019, tra le sue esperienze amministrative anche quella di Presidente dell’Unione di Comini della Valconca. Egli nel 2014 visse da Sindaco uno dei momenti più emozionanti della storia recente del suo paese e di tutta la Valconca, ovvero la proclamazione a santo di Amato Ronconi, religioso di Saludecio nato nel 1226, a cui vengono attribuiti numerosi prodigi e miracoli come quello di avere risuscitato un defunto. “Una perdita profonda che supera i confini di Saludecio e della Valconca, - dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei - in quanto Dilvo ha sempre dimostrato il suo forte interesse a promuovere il dialogo tra territori e ad intraprendere percorsi di scambio nel campo delle tematiche riguardanti gli italiani residenti a San Marino ed il lavoro frontaliero”. Alessandro Amadei che ha avuto l’onore di incontrarlo anche presso la sede del Comites San Marino, lo ricorda come un politico leale, disponibile, preparato che con tanta energia e passione si è messo al servizio della comunità.

Comites San Marino