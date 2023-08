Il Comites piange la scomparsa di Toto Cutugno

Con grande dolore abbiamo appreso la scomparsa di Toto Cutugno, cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo che ha portato la musica italiana in tutto il mondo - dichiara Barbara Righetti, vicepresidente del Comites San Marino. Toto Cutugno, scomparso il 22 agosto scorso all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per l'aggravarsi di una lunga malattia, è stato uno dei cantanti più amati in Italia e simbolo della melodia italiana all'estero grazie soprattutto a L'Italiano, canzone diventata nel tempo una specie di inno nazionale per molti immigrati. Quindici partecipazioni al festival di Sanremo all'attivo, con una storica performance nel 1990 in coppia con Ray Charles, autore di hit amatissime anche all'estero, come “Il tempo se ne va”, “La mia musica”, “Solo noi”, per citarne solo alcune. Cutugno è stato un vero uomo di spettacolo, capace di passare con estrema disinvoltura dal cantautorato alla conduzione televisiva. Il celebre artista nato in provincia di Massa – Carrara ha scritto canzoni per Mireille Mathieu, Dalida, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Claude Francois ed Herve’ Vilard. In Italia ha composto brani per Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti ed Ornella Vanoni. Toto è stato e rimarrà nella storia della musica italiana ed internazionale.

c.s. Barbara Righetti, Vicepresidente Comites San Marino

