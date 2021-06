Il Comites plaude all’annessione di Montecopiolo e Sassofeltrio all’Emilia Romagna

Questo pomeriggio il vicepresidente del Comites Alessandro Amadei ha incontrato a San Marino Bruno Ciucci, sindaco di Sassofeltrio ed Agostino D’Antonio, Coordinatore dei Comitati Montecopiolo Sassofeltrio in Romagna (foto) per complimentarsi con loro per il passaggio dei due Comuni dalla Regione Marche all’Emilia Romagna, con la conseguente aggregazione alla provincia di Rimini – si legge in una nota congiunta diffusa dal vicepresidente del Comites e dal Coordinatore dei Comitati Montecopiolo Sassofeltrio. Un risultato storico, quello ottenuto da Montecopiolo e Sassofeltrio – prosegue la nota - che premia l’abnegazione e l’impegno del comitato, delle amministrazioni comunali e di tanti esponenti della società civile che per motivi culturali, storici ed anche economici si sentono da sempre romagnoli. E’ da 14 anni che si attendeva la conclusione di un lungo iter procedurale avviato con i referendum consultivi indetti nei due comuni il 24 e 25 giugno 2007 e più volte bloccato dall’ostruzionismo del consiglio regionale delle Marche e di alcuni partiti politici che decisero di lanciare una crociata contro l’esito del voto. La percentuale dei favorevoli al distacco dei comuni dalle Marche fu a Montecopiolo dell’83% dei votanti, mentre a Sassofeltrio dell’87%. Nonostante le mille difficoltà affrontate, il 25 maggio scorso il Senato ha finalmente approvato il disegno di legge di distacco ed aggregazione dei due comuni all’Emilia Romagna, dando così piena attuazione alla volontà popolare e scrivendo così una bellissima pagina di democrazia. Perché la battaglia sui referendum di Montecopiolo e Sassofeltrio è divenuta l’emblema di tutte le istanze referendarie nazionali – conclude la nota.







Comunicato stampa

Alessandro Amadei (vicepresidente del Comites)

Agostino D’Antonio (Coordinatore dei Comitati Montecopiolo Sassofeltrio in Romagna)