Il Comites rende omaggio a Filippo Forlani

Martedì scorso una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dalla Vicepresidente Barbara Righetti e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi ha incontrato il Prof. Filippo Forlani, presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere il Professore anche un nutrito gruppo di concittadini. In questa occasione il Comites San Marino ha voluto rendere omaggio al Prof. Forlani per la sua brillante carriera di ricercatore e docente di Ingegneria Geotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di San Marino. Il Prof. Forlani, originario di Morciano di Romagna, laureato con lode in Ingegneria Mineraria all’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna nel 1996, vanta un’esperienza pluriennale in progettazioni e in studi per sviluppo di codici calcolo, essendo specializzato in progettazione geotecnica e geomeccanica, ovvero quel ramo dell’ingegneria che si occupa di indagini e studi volti a comprendere le caratteristiche del sottosuolo per la progettazione e costruzione di opere. come gallerie, strutture idrauliche, fondazioni ed acquiferi. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ricordato come la tutela e lo studio del suolo siano una priorità nell’agenda politica dei governi, i quali sono sempre più impegnati ad affrontare le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico, ovvero la principale minaccia alla salute globale di questo secolo. E’ necessario – ha proseguito Amadei - implementare misure di prevenzione, mitigazione e ripristino del suolo e degli ecosistemi degradati, nonché promuovere pratiche agricole sostenibili con la riduzione della deforestazione e la gestione sostenibile del territorio. Anche il tema della prevenzione sismica - ha dichiarato il Prof. Filippo Forlani - richiede una grande attenzione da parte delle istituzioni. L’Italia è un paese fragile, ad elevato rischio sismico e geologico, in cui molto spesso le case sono costruite senza criteri antisismici e a volte abusivamente in luoghi anche pericolosi. È necessario prevedere il prima possibile un piano di prevenzione del territorio italiano con interventi adeguati ed importanti investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio. A San Marino, ad avviso del Professore, la situazione è meno preoccupante anche se occorre non abbassare la guardia. Al temine dell’incontro il Presidente Alessandro Amadei ha voluto onorare la memoria del celebre geologo Edmondo Forlani, conosciuto da tutti come Duccio, padre del Prof. Filippo Forlani, nonché fondatore all’inizio degli anni sessanta dello Studio SGAI, studio di Ingegneria e Geologia sito a Morciano di Romagna, di livello mondiale, di cui il Prof. Forlani è Direttore Tecnico e Partner con i suoi fratelli Andrea e Francesca. Recentemente a Duccio Forlani è stato intitolato un Premio di Laurea indirizzato ai laureandi dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e che nella prima edizione è stato conferito ad uno studente per una tesi sull’analisi del rischio idrogeologico.

C.s. Comites San Marino