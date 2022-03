Il Comites ricevuto dai Capitani Reggenti

Stamani una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dal membro del Consiglio Elettivo Valter Bartolini hanno incontrato gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini per salutarli prima del termine del loro mandato svolto in uno dei momenti più difficili della storia della nostra Repubblica a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19. La delegazione del Comites San Marino ha ringraziato i Capitani Reggenti per la disponibilità al dialogo ed al confronto e per lo straordinario impegno e senso delle istituzioni, con cui si sono adoperati per venire incontro alle esigenze della popolazione duramente colpita dalla pandemia. Durante l’incontro gli esponenti del Comites San Marino hanno posto l’attenzione anche sulla questione del riconoscimento della doppia cittadinanza per naturalizzazione e del diritto di elettorato passivo per le elezioni amministrative a favore dei cittadini stranieri residenti in Repubblica da almeno 5 anni.

cs Comites San Marino

