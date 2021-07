Il Comites rimane in contatto con il Comune di Falerone Piceno

Vogliamo pubblicare qui interamente, la mail che il Sindaco Armando Altini ci ha inviato per comunicare lo stato delle cose, nella trasparenza, e per dare contezza dei fatti a tutti i concittadini che hanno donato per la causa:



Buongiorno Presidente Renzi,

con riferimento alle mail intercorse, Le comunico che qualche giorno fa presso il giardino di Falerone, situato nei pressi del centro storico, è stata installata la bambinopoli, grazie soprattutto alla donazione effettuata da Comites. Il prato a causa del grande caldo si è un po’ rovinato ma riteniamo che entro qualche mese possa ritornare ad essere rigoglioso come prima (cfr. foto all.).

Appena sarà possibile, epidemia permettendo Le comunicherò la data dell’inaugurazione.

Ringrazio ancora per la Vs. generosità e vicinanza verso la comunità di Falerone.

Cordiali saluti.

Armando Altini

Sindaco di Falerone



Risposta a stretto giro :

Gentilissimo Sindaco Armando Altini,

la ringrazio per la sua immensa gentilezza per il suo continuo informarci di come procede il parco, e saremo molto onorati di presenziare alla inaugurazione insieme a dei rappresentanti delle altre associazioni e enti che hanno partecipato a questa raccolta ( Associazione San Marino Italia, Associazione Nazionale Carabinieri sezione San Marino, Associazione Dante Alighieri e la Giunta di Castello di Fiorentino), e che comprendiamo, la andrete a realizzare quando sarà possibile.

Inoltre sarebbe bello riprendere anche quel possibile GEMELLAGGIO fra il vostro comune e il Castello di Fiorentino.

Nell’attesa le porgiamo i nostri più cordiali saluti e tutti gli imbocca al lupo del caso











Comunicato stampa

Il presidente del COMITES

Diego Renzi