Il Comites risponde all'invito delle Giunte

Con enorme piacere dobbiamo notare l’interesse mai espresso da parte dei candidati nelle Giunte di Castello che andranno a confronto nella prossima tornata elettorale del 29 Novembre 2020. Certamente facciamo a tutti un enorme in bocca al lupo, e non possiamo certo propendere per nessuno in particolare, ma l’invito ci fa molto piacere , visto i tanti anni da invisibili. Purtroppo la nostra proposta di partecipazione attiva anche degli stranieri all’interno delle giunte non è passata e quindi non potremo portare supporto ai nostri concittadini, ma certo finalmente potremo scegliere e contare qualcosa. Credo che gli inviti ricevuti ne dicano ben donde e credo anche che questi inviti siano il segnale che una considerazione vera ci sia! Qualcuno potrà pensare essere un interesse solo nel ottenere il voto per poi disinteressarsi, ma molti di questi li conosco personalmente e posso assicurare che siano sempre stati a favore delle posizioni del COMITES e che ci aiuteranno a portare a termine la riforma che vede gli stranieri sempre più integrati e inclusi nella realtà Sammarinese e le sue istituzioni. Con chi vorrà delle prossime giunte saremo disponibili come sempre a collaborare per realizzare progetti comuni, come da lungo tempo facciamo con il Forum del Dialogo o per il guard-rail salva motociclista di Domagnano, ma anche il proseguimento di corsi naturalistici o eventi di solidarietà per chi è più sfortunato. Ora invito tutti ad andare alle serate e a informarvi bene per chi votare, tenendo presente che il voto è un DIRITTO / DOVERE che va onorato e rispettato per il suo valore intrinseco di DEMOCRAZIA, che riconosce a ciascun avente diritto l’egual peso di scelta e di responsabilità della stessa. Quindi Buon voto e chi vorrà potrà venire ad ascoltare il mio breve intervento questa sera Lunedì 16 Novembre a Dogana presso il Centro Sociale alle ore 21, per parlare su : ” l’importanza del voto”. Vi aspetto numerosi e vi ringrazio per il vostro sicuro interesse che darà l’esempio di quanto conti per i cittadini stranieri PARTECIPARE …. alle elezioni non deludetemi, anche per rispetto nel tanto impegno che qualcuno ha messo per farvi avere questa possibilità!





Comunicato stampa

Il presidente del Comites Diego Renzi