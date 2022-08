Il Comites San Marino ha incontrato Elia Rossi

Ieri una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi ha incontrato Elia Rossi, Sindaco di Monte Grimano Terme, nonché candidato alla Camera nella circoscrizione Estero Europa con la lista unica di centro-destra e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati ed ex Ministro dei Trasporti, anch’egli candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre al collegio uninominale del Senato a Lecco (foto). Il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha puntato l’attenzione su alcuni temi che hanno animato un acceso dibattito negli ultimi tempi, ovvero l’esenzione dell’Imu per i cittadini italiani residenti all’estero, l’eliminazione della doppia imposizione per i pensionati italiani che hanno deciso di trasferirsi oltreconfine ed il potenziamento dei servizi consolari. Un’altra questione che è stata sottoposta ai candidati è quella riguardante il divieto di circolazione in Italia per i famigliari dei proprietari di un veicolo immatricolato a San Marino, se il famigliare che conduce il mezzo targato San Marino è un cittadino italiano residente in Italia. Al termine dell’incontro i due politici hanno dichiarato che in caso di loro elezione porteranno le problematiche sollevate sui tavoli istituzionali competenti.

Comites San Marino

