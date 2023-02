Il Comites San Marino in visita alla mostra di Walter Gasperoni “Disegni pensati in dialetto”: un viaggio artistico in un mondo sognante e fanciullesco

Il Comites San Marino in visita alla mostra di Walter Gasperoni.

Nella giornata di sabato 28 gennaio una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’esecutivo Marina Rossi (foto) è stata ospite della mostra dal titolo “Disegni pensati in dialetto”, dell'artista e critico d'arte Walter Gasperoni, nello spazio espositivo della Carlo Biagioli srl a Domagnano. Il Presidente Alessandro Amadei dichiara di essere stato colpito dal "tratto primitivo ed essenziale" dei disegni, a volte realizzati perfino su fogli di carta intestata di hotel o di ristoranti dove si trovava l’artista nel momento dell’ispirazione. Tali disegni sono molto spesso frutto dell’improvvisazione che è sinonimo di fluidità, di mobilità di immaginazione. Walter Gasperoni, critico d’arte contemporanea, è artista originale e apprezzato dalla critica nazionale e internazionale. La sua arte sembra voler fare emergere quanto di fantastico, sognante, fanciullesco c’è in tutti noi; forme che ricordano un mondo poetico, ingenuo legato all’infanzia che richiama sensazioni dimenticate in un percorso fantastico di grande suggestione. Il catalogo delle opere in mostra, “Skira Disegni 1960-2004”, è corredato dei testi di Alessandro Riva, James Brown, Carlo Lucarelli, Cesare Padovani, Ermanno Cavazzoni, Walter Gasperoni, il volume presenta circa 500 disegni suddivisi in cinque sezioni tematiche che documentano i temi prediletti dall’artista: il corpo, la luna, la notte, il gioco e la geografia.

Comites San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: