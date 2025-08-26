Il Comites San Marino incontra Elego

Nella giornata di ieri una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei e dal Consigliere Valter Bartolini ha incontrato presso la propria sede sita in via Maestri Comacini a San Marino Città i vertici di Elego rappresentati per l’occasione dal Presidente Paride Andreoli, dal Portavoce Rossano Toccaceli e dal Consigliere Giovanna Cecchetti. Presente all’incontro anche Gianni Ricciardi. Al centro del confronto la questione della doppia cittadinanza per naturalizzazione ed in particolare la rinuncia alla cittadinanza di origine, come condizione per essere naturalizzati sammarinesi.

Il Consiglio Grande e Generale, approvando il 18 marzo 2024 l'istanza d'Arengo presentata dal Comites San Marino, con cui si chiedeva di eliminare l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine, come condizione per essere naturalizzati sammarinesi, ha confermato la volontà politica di valorizzare la doppia cittadinanza come strumento di coesione e di modernizzazione della Repubblica. Ora si è in attesa che il progetto di legge in materia di cittadinanza proposto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, approvato dal Congresso di Stato e che prevede tra l’altro l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia sia esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali, dopo essere stato vagliato in prima lettura.

Elego concorda con il Comites San Marino sulla necessità di riformare la legge sulla cittadinanza, superando così le attuali disparità e storture presenti nella normativa, nella prospettiva di creare un sistema equo che garantisca a tutti i cittadini stranieri una totale integrazione all’interno del tessuto socio-politico sammarinese senza essere costretti a rinunciare alla propria identità. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha lanciato un appello alla politica, affinché affronti l’argomento senza pregiudizi ideologici e nell’interesse dei cittadini e del Paese, non focalizzandosi su visioni personali ed anacronistiche.

C.s. - Comites San Marino

