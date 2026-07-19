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Il Comites San Marino onora la memoria del Giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta

19 lug 2026
Il Comites San Marino onora la memoria del Giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta

Il COMITES SAN MARINO onora la memoria del Giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, i quali il 19 luglio del 1992 sacrificarono la loro vita in difesa della giustizia e della libertà. Per il COMITES SAN MARINO il loro esempio rimarrà per sempre una luce che brillerà su di noi e sarà il faro della legalità nella lotta contro la criminalità organizzata. Porteremo per sempre nei nostri cuori la testimonianza del loro coraggio e della loro abnegazione, con la speranza che la verità e la giustizia non vengano mai piegate.

c.s. Consiglio Elettivo del COMITES SAN MARINO





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