Il Comites San Marino rende omaggio al Maestro Dino Gnassi.

Nelle scorse settimane il Comites San Marino, rappresentato dal Presidente Alessandro Amadei e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, ha incontrato presso la sua sede di San Marino Città il Maestro Dino Gnassi, illustre concittadino, musicista, trombonista di livello internazionale, arrangiatore con partecipazioni in innumerevoli video musicali.

Dino Gnassi, originario di Morciano di Romagna, da circa 25 anni opera nel settore discografico e live, vantando molte collaborazioni con artisti di primo piano, come Rossana Casale, Fred Bongusto, Dirotta Su Cuba, Fiorello, Casinò Royale ed Enzo Iacchetti.

Nell’occasione Amadei e Rossi hanno reso omaggio al Maestro, il quale dopo anni di successi a Canale 5, dove ha accompagnato con la band di Demo Morselli le celeberrime trasmissioni di Maurizio Costanzo, ha continuato a far divertire il pubblico con la “Dino Gnassi Funky Corporation”, gruppo musicale da lui diretto e famoso per essersi esibito in prestigiosi festival come il Fano Jazz.

Attualmente è Direttore Artistico della San Marino Concert Band, con la quale sta raccogliendo notevoli consensi di pubblico e critica sia in territorio che fuori, grazie ad un repertorio musicale molto coinvolgente e ricco di energia.

A lui si deve l’ideazione di progetti artistici che abbinano le spumeggianti note ed il sound accattivante della sua band alle performance e lo stile di grandi artisti come Orietta Berti, Gatto Panceri e Fausto Leali.

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato quindi il Maestro Dino Gnassi per avere organizzato insieme alla San Marino Concert Band la manifestazione musicale “Tre serate di emozioni in rosa” che si terrà al Campo Bruno Reffi il prossimo luglio. “L’unicità dell’evento”, ha spiegato Dino Gnassi, “è rappresentata dal fatto che sarà caratterizzato da un cast interamente femminile ed articolato in tre serate, una per ogni artista donna amata dal grande pubblico, ovvero Luisa Corna, Silvia Mezzanotte ed Annalisa Minetti”.

L’incontro è stato propizio anche per fare riaffiorare alla memoria dolci ricordi del passato, quando Dino Gnassi in tenera età mosse i primi passi, suonando nella Banda Città Morciano di Romagna, paese natale dello stesso Presidente Alessandro Amadei. Dino ha ricordato come la sua passione musicale sia nata proprio nella Banda di Morciano, grazie alle prime lezioni impartite dal Maestro “Checco” Imola, una delle pietre miliari del complesso bandistico locale”.



Comites San Marino

