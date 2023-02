Il Comites San Marino ricorda Luca Attanasio

Il comites ricorda l'ambasciatore Luca Attanasio. A due anni dalla scomparsa dell'ambasciatore d'Italia nella repubblica del Congo Luca Attanasio, Marina Rossi, membro dell'esecutivo del comites San Marino, ricorda la sua tragica morte. Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata nell'est del paese africano insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci ed all' autista del programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, era una persona dallo spiccato senso dell'altruismo, sempre dal la parte degli ultimi. Egli visse il proprio incarico diplomatico come una missione per non lasciare indietro nessuno. Nelle vesti di rappresentante dell'Italia decise di vivete fino in fondo le problematiche dei territori per contribuire al raggiungimento della pace. Marina Rossi membro dell'esecutivo del comites San Marino.

Cs - Comites San Marino

