Il Commissario Generale Filippo Francini presenta la partecipazione del Titano a Expo 2025 Osaka nell’ambito dell’esclusivo appuntamento del Pavilion Showcase Forum All’ultimo incontro con i paesi partecipanti organizzato da Expo, Il meeting è stata un’ulteriore occasione d’incontro con i vertici di Expo e gli omologhi di altri paesi.

Si sono aperti mercoledì 15 gennaio, con la foto di gruppo di tutti i delegati presenti, i lavori dell’ultimo International Participants Meeting IPM 2025 presso l’ARCREA Himeji Culture and Convention Center. A margine delle sessioni di approfondimento di temi quali la logistica, gli eventi, la comunicazione, il protocollo che interesseranno la partecipazione dei Paesi durante i sei mesi di Expo, il Commissario Generale Filippo Francini si è intrattenuto con il Segretario Generale del Bureau International des Expositions Dimitri Kerkentzes e con il Commissario Generale di Expo 2025 Osaka Haneda Koji a testimoniare le buone relazioni che la Repubblica di San Marino ha sia con l’Organizzazione Internazionale che sovrintende le esposizioni universali sia con gli organizzatori dell’expo giapponese. L’IPM è stata, per Francini, l’occasione di confronto con alcuni colleghi Commissari Generali di altri Paesi partecipanti a partire da Mario Vattani dell’Italia e, a seguire, i Commissari di Cina, Slovacchia, Slovenia, Australia, Guinea. Nel pomeriggio, il Commissario Francini ha incontrato il team di Expo 2027 Belgrade - l’Esposizione specializzata che si colloca tra quella di Osaka e quella di Riyad del 2030 - che la Serbia ospiterà dal 15 maggio al 15 agosto 2027. L’incontro, che si è svolto in un clima molto cordiale e collaborativo, aveva lo scopo di comprendere le condizioni di partecipazione per verificare la possibilità per San Marino di esserci. I lavori dell’IPM sono proseguiti nella giornata di giovedì 16 gennaio; nel pomeriggio, assieme a una quindicina di altri paesi, San Marino ha partecipato a un appuntamento esclusivo, il Pavilion Showcase Forum, una sessione aperta a media, a giovani studenti e a tutti i delegati presenti, dedicata alla presentazione dei concept dei padiglioni nazionali che ha rappresentato, per il Titano, l’opportunità unica di fornire aggiornamenti e approfondimenti sulla partecipazione all’evento.

