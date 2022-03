Il Comune di Cattolica aderisce alla campagna M'Illumino di Meno 2022

Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'emergenza climatica, il Comune di Cattolica aderisce alla campagna M'Illumino di Meno, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale che si tiene venerdì 11 marzo, durante la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il Comune di Cattolica, per l'occasione, spegnerà le luci di piazza Primo Maggio la sera di venerdì dalle 19:30 alle 20:30, proseguendo l'opera di sensibilizzazione sul tema dell'energia già cominciata con lo spegnimento delle luci di Palazzo Mancini avvenuto il 10 febbraio. Inoltre, invita tutta la cittadinanza, incluse le aziende, a spegnere le luci delle proprie abitazioni e delle proprie attività nello stesso orario: per raggiungere gli obiettivi di contenimento delle temperature, infatti, è anche necessario ridurre i consumi energetici e attuare tutte le azioni volte al risparmio di energia elettrica. L'edizione 2022 della campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l'esistente. L'invito di M'illumino di Meno 2022 è a spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare.

c.s. Comune di Cattolica