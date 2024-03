Il Comune di Coriano è su WhatsApp

Il Comune di Coriano è su WhatsApp.

Da meno di una settimana il comune di Coriano è anche su WhatsApp. Un modo semplice e diretto per ricevere notizie di pubblica utilità e aggiornamenti in tempo reale. All’interno del nuovo canale sarà possibile trovare notizie, comunicati e informazioni su eventi culturali, iniziative turistiche, manifestazioni sportive, trasporti e viabilità, attività istituzionali, servizi scolastici, allerte meteo, emergenze e tanto altro ancora. Il canale va ad arricchire il sistema di informazione multicanale del comune, rappresentato dai profili social ufficiali e dal sito istituzionale. Iscriversi è semplice e gratuito per tutti gli utenti WhatsApp. È sufficiente cliccare sul link dedicato, che contiene il collegamento diretto al canale, selezionare "Iscriviti" e attivare le notifiche. Per l'iscrizione non è necessario condividere il proprio numero di telefono. La lista dei canali seguiti è separata dalle chat classiche e si trova nella sezione "Aggiornamenti". La funzione canali di WhatsApp è uno strumento di trasmissione broadcasting unidirezionale: gli iscritti ricevono i messaggi, non possono rispondere, ma possono aggiungere reazioni con le emoji, che, pur visibili agli altri utenti, resteranno anonime. E' possibile iscriversi cliccando sul seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029VaMw9vi47Xe3JzrgYy1x

cs Comune di Coriano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: