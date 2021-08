Il concerto del M° Giovanni Allevi a San Marino è sold-out

Il suo PIANO SOLO TOUR accende il Campo Bruno Reffi il 9 agosto alle 21.30

Il M° Giovanni Allevi, la sua musica, le sue note e la sua personalità unica e inimitabile arrivano lunedì 9 agosto alle 21.30 nella Repubblica di San Marino, all'interno del Centro Storico Patrimonio dell'Unesco, in una location senza eguali.

Il 9 agosto 2021 il M° Giovanni Allevi presenta PIANO SOLO TOUR al Campo Bruno Reffi di San Marino Città.

Dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, il M° Giovanni Allevi torna in tour e lo fa con uno spettacolo durante il quale punta a regalare intense emozioni grazie alle sue melodie ormai entrate nell'immaginario musicale del suo pubblico e di tutti coloro che amano la musica.

La data sammarinese, organizzata da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa torna a regalare un’esibizione dal vivo del M° Giovanni Allevi ai suoi fan e si propone di essere un appuntamento indimenticabile.

I biglietti disponibili sono stati venduti tutti in pochi giorni, la platea sarà completa.

L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato con la collaborazione dell’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino.

Sponsored by San Marino Outlet Experience.

Info al 0549 882914 o segreteriaorganizzativa@nextimeventi.com









Comunicato stampa

Nextime Eventi