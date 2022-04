Il Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi al Teatro alla Scala e a Versailles

Il Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi per l’edizione 2022, quella che celebra il Centenario della nascita del soprano, lancia una novità assoluta: il format del concorso prevede infatti una preselezione live, una audizione vera e propria che, se superata, permetterà l’accesso alle semifinali di Settembre, previste, come di consueto, a San Marino. Le date sono due, visto che due sono le sezioni previste dalla formula del concorso: la prima sarà dedicata al repertorio d’Opera da Mozart a tutto il Novecento e si svolgerà a Milano al Teatro alla Scala il 5 maggio, la seconda punterà sul repertorio Antico e Barocco e porterà la Fondazione Tebaldi l’8 Maggio allo Château de Versailles. Due templi del belcanto che ospiteranno i candidati che si iscriveranno entro il 20 aprile, sul sito www.fondazionerenatatebaldi.org; i posti sono limitati e verranno assegnati, a discrezione della giuria presieduta dal direttore artistico del concorso Angelo Nicastro, fra coloro che avranno espresso la volontà di parteciparvi. Per chi invece opterà per l’invio digitale di due videoregistrazioni la deadline per le iscrizioni è il 30 Giugno. Le due sedi delle preselezioni live anticipano anche i due designati Presidenti delle due Giurie internazionali, una per ciascun ambito musicale di riferimento. Presidente della Giuria sezione Antico e Barocco sarà Laurent Brunner Direttore dello “Château de Versailles Spectacles. Presidente della Giuria sezione Opera sarà invece Dominique Meyer, sovraintendente del Teatro alla Scala. Sinergie importanti per l’International Voice Competition, manifestazione che, dal 2005, non è solo l’evento di punta della progettualità della Fondazione Renata Tebaldi ma anche (e soprattutto) un punto di riferimento per i giovani cantanti: due scritture in palio oltre ai 21000 euro di montepremi, una giuria internazionale di pregio ed il plauso e sostegno del pubblico, delle Istituzioni e della stampa d settore.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi