Il Concorso Tebaldi a Versailles: tutto esaurito all’Opéra Royal

Proseguono le pre-selezioni live del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi: oggi è il giorno del Repertorio Antico e Barocco, organizzato presso la prestigiosa sede della Reggia di Versailles, il castello a pochi kilometri da Parigi celebre per essere una delle principali opere architettoniche della storia moderna, nonché il tempio della musica barocca. Un repertorio impegnativo per i candidati, tutti compresi fra i 22 ed i 30 anni, che si esibiranno accompagnati al cembalo nel Grand Foyer dell’Opéra Royal, gremito di pubblico grazie all’iniziativa “Tous a l’opera”, rassegna musicale giunta alla 15 edizione e volta alla divulgazione musicale, in linea proprio con la mission e le attività internazionali della Fondazione Renata Tebaldi. A Parigi, in rappresentanza del team sammarinese Barbara Andreini, coordinatrice artistica della Fondazione Tebaldi, al lavoro insieme ad Angelo Nicastro, co-direttore artistico del Ravenna Festival e direttore artistico della Fondazione Renata Tebaldi, Stèphane Fuget, musicista e direttore d’orchestra di fama internazionale, e Laurent Brunner, direttore dello Château de Versailles Spectacles e presidente della Giuria Internazionale del Renata Tebaldi International Voice Competition 2022 per la sezione Antico & Barocco. Un grande successo per San Marino e per il Concorso Internazionale di Canto che attende a settembre i semifinalisti in Repubblica, ottimi i presagi vista l’affluenza di pubblico di oggi a Versailles e l’interesse della stampa di settore, dei cantanti e degli addetti ai lavori, tutti elementi imprescindibili per un evento internazionale di così ampio respiro.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi