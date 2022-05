Il Concorso Tebaldi al via oggi al Teatro alla Scala di Milano

Giornata di preselezioni live quella di oggi per il Renata Tebaldi International Voice Competition, al via la sezione dedicata all’opera da Mozart a tutto il ‘900. Al Teatro alla Scala di Milano davanti alla giuria delle preselezioni si esibiranno concorrenti di 11 paesi del mondo. Grande inizio oggi per il Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi: una giornata di pre-selezioni live al Teatro alla Scala di Milano, tempio della lirica, considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, sul palcoscenico che accoglie da 244 anni i principali artisti nel campo internazionale dell'opera, del balletto e della musica classica. Tutti compresi fra i 24 ed i 32 anni i concorrenti di oggi che si esibiranno accompagnati dai pianisti del Teatro alla Scala davanti alla giuria presentando due arie d’opera: Verdi, Puccini e Mozart i compositori più gettonati. Concorrenti da 11 nazioni: da Israele alla Norvegia, da Portorico all’Islanda, dalla Russia e dall’Ukraina, giovanissimi talenti che si esibiranno davanti alla giuria diretta da Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala e presidente della Giuria Internazionale del Renata Tebaldi International Voice Competition 2022 per la sezione opera. Al suo fianco, Gianni Tangucci, Direttore Artistico dell’Accademia Maggio Fiorentino / Opera di Firenze e Coordinatore della stessa Accademia insieme ad Angelo Nicastro, co-direttore artistico del Ravenna Festival e direttore artistico della Fondazione Renata Tebaldi. “Le preselezioni live sono per noi una assoluta novità” spiega Barbara Andreini, coordinatrice del Concorso “abbiamo ricevuto richieste di iscrizione da 20 paesi del mondo e ne abbiamo 11 oggi qui rappresentati, un successo internazionale per la Repubblica di San Marino che attende con impazienza l’evento di Settembre”. Due fra i concorrenti, un contralto tedesco ed un tenore italiano, concorreranno per entrambe le sezioni, sia oggi per l’opera che domenica per il Barocco, nella attesissima preselezione live che si terrà allo Château di Versailles, cuore francese ed europeo di questo repertorio. Il risultato delle audizioni di oggi sarà annunciato a luglio, alla chiusura delle iscrizioni, poiché per i candidati al Concorso Tebaldi sarà ancora possibile iscriversi fino al 30 Giugno inviando due registrazioni video. Ufficio Stampa FRT

