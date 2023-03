“Il condominio: verso il futuro” Grande successo per l’evento organizzato dagli amministratori condominiali sammarinesi

"Il condominio: verso il futuro" Grande successo per l'evento organizzato dagli amministratori condominiali sammarinesi.

Il Kursaal ha ospitato ieri la terza edizione del convegno organizzato da ASACON (Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali) “Il Condominio: verso il futuro”. L’appuntamento ha coinvolto partner di rilievo è stato partecipato da oltre 100 professionisti ed è stato aperto dai saluti del Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi e dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti. “Padrone di casa” Andrea Gregnanin, Presidente di ASACON, l’associazione sammarinese degli amministratori condominiali. Tra i relatori Francesco Burrelli, Presidente ANACI, Luca Zanotti, Giacomo Rota, Fausto Moscatelli, Antonio Belloni. L’evento vantava la collaborazione dell’italiana ANACI, media partner è stato invece il “Gruppo24ore”. Il Convegno, molto partecipato da professionisti degli ordini sammarinesi garantiva crediti formativi. L’evento si è rivelato utile per per analizzare e far conoscere la proposta di legge sul condominio che il Segretario Righi presenterà nei prossimi mesi. Una norma che regolamenterà i condomini e la loro gestione.

cs Segreteria Industria

