Il Congresso di Stato risponde sull'evento "Un giro un respiro".

Il Congresso di Stato desidera fornire alcune precisazioni in merito all’evento “Un giro un respiro” svoltosi il 5 e 6 giugno. L’iniziativa è nata dalla volontà dei neo Ambasciatori Gordon Matthew Thomas Sumner, conosciuto al pubblico come Sting e Trudie Styler di promuovere l’immagine di San Marino e nel contempo creare un collegamento con la realtà turistica ed enogastronomica della Toscana. L’evento prevedeva lo svolgimento di una corsa ciclistica fra San Marino e la Toscana alla quale hanno partecipato alcuni atleti professionisti ed ex professionisti quale espressione di un collegamento fra le due realtà territoriali organizzata in collaborazione con Fantini Group che ne ha sostenuto tutti i costi organizzativi. In abbinamento all’evento è stata altresì organizzata una serata di gala alla quale hanno partecipato diverse personalità del ciclismo, imprenditori, esponenti delle realtà enogastronomiche toscane e rappresentati istituzionali sammarinesi. Nell’occasione l’ambasciatore della Repubblica di San Marino Sting si è esibito gratuitamente nella sua prima performance in pubblico dall’inizio della pandemia e l’evento è stato ripreso da diversi media italiani ed esteri alcuni dei quali presenti alla serata. Il costo dell’organizzazione della serata per la parte sammarinese, quantificato in circa 50.000,00 euro, è stato interamente coperto dai contributi di alcuni partecipanti oltre che dal ricavato della vendita all’asta di cimeli e oggetti messi a disposizione dalle personalità presenti. Le ulteriori somme ricavate saranno destinate al finanziamento di attività di promozione turistica. Si è senza dubbio trattato di un positivo esperimento di promozione della Repubblica di San Marino quale luogo sicuro e suggestivo per l’organizzazione di iniziative di questa portata e l’ottimo successo registrato fa ritenere che possa divenire un appuntamento annuale che abbia l’obiettivo di elevare l’immagine del paese in un momento cruciale come quello attuale di ripresa delle attività economiche e del turismo.



