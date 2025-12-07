Il Congresso di Stato si stringe al dolore della Dirigente Giovanna Crescentini per la perdita del marito Paolo Rossi

Il Congresso di Stato esprime sentimenti di profondo cordoglio e sincera commozione per la scomparsa di Paolo Rossi, cittadino stimato e figura attiva nel tessuto sociale della Repubblica. Uomo dai saldi principi morali, Rossi ha saputo interpretare il proprio percorso di vita e professionale con spirito di servizio e attenzione al prossimo, qualità che lo hanno portato a ricoprire, tra gli altri, il ruolo di Presidente del Rotary Club San Marino. La sua dedizione nel privilegiare lo sviluppo di relazioni umane autentiche e la volontà di favorire la collaborazione tra le persone rimangono testimonianza di una sensibilità non comune. In questo doloroso frangente, il Governo intende manifestare la propria ferma vicinanza e solidarietà alla consorte, Avvocato Giovanna Crescentini. A lei, che con abnegazione e altissimo senso dello Stato ricopre funzioni di primaria responsabilità quali, fra le altre, Dirigente della Segreteria Istituzionale, va l’abbraccio dell’Esecutivo e delle Istituzioni tutte. Il Congresso di Stato si unisce al lutto della famiglia, rinnovando le più sentite condoglianze.



c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino










