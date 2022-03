Il Conservatorio Rossini festeggia Renata Tebaldi

Martedì 29 marzo 2022, il terzo appuntamento dei Concerti del Conservatorio sarà dedicato a Renata Tebaldi con una conferenza-concerto inserita all’interno del ricco cartellone Pesaro per Tebaldi 100 1922|2022, sostenuto da Pesaro Citta creativa della Musica Unesco. Nella Chiesa dell’Annunziata (ore 18.30), la musicologa Maria Chiara Mazzi, docente di Storia della Musica dell’Istituto pesarese, ripercorrerà il periodo di studio trascorso dalla celebre cantante nel Conservatorio Rossini, mesi intensi tra il 1942 e il 1943 che mostrano i primi passi dell’artista in uno dei centri culturali all’epoca tra i più importanti, grazie alla presenza di grandi maestri. Tra costoro il compositore Riccardo Zandonai, direttore del Conservatorio dal 1940 al 1944, che fu tra i primi a comprendere e ad apprezzare il talento della Tebaldi. «La permanenza della Tebaldi nel Conservatorio di Pesaro in qualità di allieva della cantante-attrice Carmen Melis fu breve – ricorda il direttore Fabio Masini – poiché nel 1943, a causa degli eventi bellici, l’attività didattica fu sospesa. Purtroppo, con timore sentiamo l’affinità con quanto stiamo vivendo nelle ultime settimane. A prescindere dalla brevità della sua permanenza, l’affezione della Tebaldi per la città rimase immutata nel tempo. Il Conservatorio non poteva non rendere omaggio ad una delle sue allieve più illustri nella forma che riteniamo sia specifica della nostra istituzione: riunire maestro e allievo sullo stesso palco al fine di rendere visibile al pubblico il particolare rapporto tra i due attori in campo nell’azione musicale.» Il percorso narrativo, ricostruito su documenti che sarà possibile visionare nella mostra che l’Archivio di Stato inaugurerà nella propria sede mercoledì 30 marzo 2022 (ore 17), sarà condotto parallelamente all’esecuzione sia di brani interpretati dal soprano nei mesi pesaresi sia delle pagine operistiche della tradizione melodrammatica italiana che coronarono la sua carriera: dalle grandi figure femminili delle opere di Puccini (Mimì, Tosca, Butterfly) all’Adriana Lecouvrier di Cilea, a I cavalieri di Ekebù di Zandonai, passando per Il Trovatore di Verdi e il Mefistofele di Boito. L’omaggio alla sua voce e alle sue indimenticabili interpretazioni sarà affidato alle allieve delle classi di canto del Conservatorio (Tamar Tsiklauri, Lara Graf, Elizaveta Shuvalova, Maria Stella Maurizi, Giulia Costantini, Melissa D’Ottavi, Aloisia De Nardis), accompagnate al pianoforte da Carolina Benedettini. La cornice della Chiesa dell’Annunziata farà da sfondo anche al successivo appuntamento dei Concerti del Conservatorio; giovedì 31 marzo 2022 (ore 18.30) in scena la scuola di pianoforte, rappresentata per l’occasione dallo studente Alessio Falciani. Falciani esplorerà la creatività dei pianisti del Novecento, proponendo la rilettura della musica di Bach di Ferruccio Busoni (Ciaccona in re minore) ed Egon Petri (Sheep May Safely Graaze – Schafe können sicher weiden), e Rachmaninov nella tripla veste di compositore (Études-Tableaux op. 33), trascrittore (Variazioni su un tema di Corelli op. 42) e oggetto di trascrizione (Vocalizzo op. 34 n. 14 di Zoltán Kocsis). Entrambi i concerti, accessibili al pubblico con obbligo di certificazione verde rafforzata e utilizzo di mascherine FFP2, prevedono un biglietto di ingresso di € 5,00 acquistabile nel luogo dell’evento a partire da un’ora prima del concerto o in prevendita on line sul sito vivaticket.com. Per informazioni: www.conservatoriorossini.it

c.s. Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro