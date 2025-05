Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà ai lavori della Commissione dell’APCE per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile, in programma a Helsinki il 15 e il 16 maggio p.v. Nel corso delle riunioni della Commissione dell’APCE si discuterà in merito a tematiche quali gli orientamenti europei sostenibili per contrastare il dumping sociale e rafforzare i meccanismi di contrattazione collettiva, le linee guida per una transizione energetica sostenibile e socialmente equa, oltre a riflessioni sulla necessità di un nuovo contratto sociale in riferimento a mobilitazione e disordini sociali e reazione della polizia negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Su questi temi si procederà all’adozione delle rispettive bozze di risoluzione. I Commissari APCE valuteranno altresì il Progetto di Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina riguardante la tutela dei diritti umani e della dignità delle persone per quanto riguarda il collocamento e il trattamento involontario all'interno dei servizi di salute mentale. All’ordine del giorno figura inoltre l’esame di quanto emerso dalla relazione incentrata sulla urgente necessità di porre fine alla crisi umanitaria per le donne, i bambini e gli ostaggi a Gaza e l’elaborazione da parte della Commissione stessa, di un apposito progetto di Dichiarazione Scritta sull’argomento. I Lavori saranno preceduti dalla “Conferenza sui bambini ucraini deportati: azioni europee” che sarà dedicata ad argomenti quali la responsabilità e il ripristino della giustizia in merito all’illegalità della deportazione di minori ucraini, le azioni da intraprendere per il loro ritorno e le esigenze future dei minori rimpatriati, la loro riabilitazione e reintegrazione.

Comunicato stampa

Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa