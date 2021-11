Il consigliere Nicolini a Roma per la Commissione Permanente PACE

Il Capo Delegazione sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Marco Nicolini, parteciperà alla riunione della Commissione Permanente PACE, in programma a Roma il 25 e il 26 novembre p.v.. In apertura dei lavori, i membri della Commissione si esprimeranno su temi quali le elezioni parlamentari tenutesi in Marocco lo scorso settembre, la revisione del Codice di Condotta per i membri dell’Assemblea Parlamentare per quanto riguarda il sessismo, le molestie e la violenza sessuale, e il ruolo dell’uomo nella lotta alla violenza di genere. Durante la riunione, la Commissione prenderà in esame la responsabilità politica nella lotta alla corruzione, così come il contributo del Consiglio d'Europa alla crescente sinergia tra diritto internazionale umanitario e diritti umani internazionali. Tra i principali temi all’ordine del giorno figura altresì la situazione degli immigrati e dei rifugiati. In particolare la Commissione si esprimerà sulla protezione internazionale dei rifugiati, sulla ricollocazione volontaria dei migranti bisognosi di protezione umanitaria e sul reinsediamento volontario degli stessi. La Commissione Permanente sarà chiamata ad esprimersi inoltre riguardo agli interessi superiori del bambino e alle politiche che garantiscono un equilibrio tra lavoro e vita privata, all'impatto della pandemia di Covid-19 su istruzione e cultura, alle implicazioni della pornografia sugli aspetti di genere e sui diritti umani, nonché alla discriminazione nei confronti dei Rom e dei nomadi in termini di alloggio. Saranno presenti ai lavori, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ed il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio.

