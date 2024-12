Il Consiglio Centrale PDCS elegge Alice Mina Presidente: Un Segnale di Compattezza e Rinnovamento

Ieri sera, il Consiglio Centrale del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) ha eletto Alice Mina come Presidente. La sua nomina rappresenta un chiaro segnale di rinnovamento e l’impegno del Partito verso una maggiore valorizzazione dei giovani e delle donne, in linea con gli obiettivi indicati nella mozione finale del Congresso. La serata ha evidenziato la compattezza del Partito, con un risultato frutto di dialogo e condivisione. Lorenzo Bugli e Francesco Mussoni, inizialmente candidati, hanno ritirato le loro candidature per sostenere Alice Mina, dimostrando maturità politica e un autentico spirito di unità e per questo va tutto il nostro plauso e riconoscenza. Va riconosciuto e ringraziato inoltre, Lorenzo Bugli, per aver accettato la nostra proposta di rendersi disponibile in questa avventura, dimostrando coraggio e determinazione. La nostra volontà era quella di rendere realtà gli obiettivi della mozione finale del Congresso al fine di avviare, come definito da molti amici nell’Assise, “quel necessario ponte verso il futuro del Partito”. Nei giorni scorsi, Lorenzo, proprio con l’obbiettivo di rendere realtà la mozione che esprimeva una maggiore valorizzazione dei giovani e delle donne, ha lavorato anche per sostenere la candidatura di Alice Mina. Il suo gesto ha tradotto in azioni concrete l’idea fondamentale del nostro agire politico, cioè: mettere sempre il NOI davanti all’IO al fine di garantire un partito unito e sempre proiettato verso il futuro. Il PDCS ha dimostrato ancora una volta di essere un partito che valorizza concretamente i giovani, grazie anche al grande lavoro svolto negli anni dal Segretario Gian Carlo Venturini e dall’ex Presidente Pasquale Valentini. È anche grazie alla loro dedizione che oggi il Partito può contare su una classe dirigente giovane e preparata, capace di affrontare le sfide future con determinazione e visione. Alice Mina, già Presidente e Responsabile dei Rapporti Internazionali dei Giovani Democratico Cristiani (GDC), rappresenta una figura di sintesi perfetta tra esperienza e rinnovamento. La sua elezione è un simbolo di speranza e di fiducia, non solo per il Partito, ma per l’intera comunità politica sammarinese, che guarda al futuro con una visione moderna e inclusiva. Sotto la guida di Alice Mina, il PDCS conferma la sua vocazione a essere un punto di riferimento per la politica sammarinese, fondato sui valori di coesione, solidarietà e innovazione.

cs Ufficio Stampa GDC

