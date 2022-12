CORIANO Il Consiglio comunale approva il Documento unico di programmazione per il triennio 2023/25

Il Consiglio comunale di Coriano ha deliberato nella seduta del 12 dicembre il Documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025 che da il via alla manovra di bilancio di previsione per il prossimo triennio in approvazione entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di un Documento completamente rinnovato, predisposto dalla nuova amministrazione insediatasi a giugno 2022 a seguito delle elezioni amministrative e che individua, in continuità con l’azione politica precedente, gli obiettivi fissati nel corso del mandato. “Nel contesto macro-economico particolare che stiamo vivendo, tra caro bollette ed aumento dei prezzi dovuti al rialzo del tasso di inflazione - afferma il sindaco Gianluca Ugolini -siamo riusciti a garantire i servizi e a non precludere le funzioni fondamentali grazie ad una oculata politica di gestione delle risorse che, grazie all’estinzione anticipata dei mutui, ha permesso di recuperare margini mantenendo invariata la pressione tributaria. Forte attenzione viene posta a temi strategici non solo per il Paese ma anche per il territorio corianese: efficientamento energetico, digitalizzazione, attenzione al sociale e all’infanzia. Abbiamo in previsione investimenti importanti per il tessuto sociale, dai nuovi poli scolastici alla riqualificazione dei parchi e degli impianti sportivi, dalla manutenzione straordinaria del municipio alla realizzazione di un gruppo appartamento disabili. Siamo consapevoli che le risorse dell’ente non saranno sufficienti per realizzare tutti questi interventi ed è per questo che stiamo lavorando per partecipare ai bandi PNRR e non solo per acquisire i fondi necessari”. In particolare è già stato finanziato con 400.000 euro il progetto di realizzazione del gruppo appartamento disabili presso la ex biblioteca di Ospedaletto e la progettazione definitiva/esecutiva della scuola dell’infanzia per 101.000 euro. Sulla digitalizzazione il Comune ha partecipato a tutti i bandi PNRR per potenziare il già elevato livello dei servizi digitali a favore dei cittadini con l’obiettivo di attivarne di nuovi nel prossimo triennio. Il progetto di realizzazione dell’asilo nido/scuola materna a Coriano capoluogo è tra i primi in lista per eventuali nuove riassegnazioni di risorse e siamo fiduciosi che nel 2023 potrà essere finanziato. Relativamente ad impianti sportivi, illuminazione pubblica e cimiteri è in fase di valutazione l’apporto di capitali privati mediante project financing. Ad apertura dei lavori del Consiglio comunale si è svolta una breve e sentita cerimonia in onore della dottoressa, originaria di Coriano, Maria Mercedes Rossi, premio Iano Planco d’oro 2022, e dei ragazzi volontari del gruppo corianese Fare x Fare Festa. Alla dottoressa Rossi, per l’impegno umanitario a fianco dei più deboli, e ai volontari in segno di riconoscenza per il lavoro svolto nel sociale, il sindaco e la giunta hanno consegnato una pergamena di ringraziamento a nome dell’Amministrazione.

