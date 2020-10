Il Consiglio di Amministrazione di Banca di San Marino ed il suo Direttore Generale, dott. Luca Lorenzi, comunicano la comune decisione di separare le proprie strade professionali

Il Consiglio di Amministrazione di Banca di San Marino ed il suo Direttore Generale, dott. Luca Lorenzi, comunicano la comune decisione di separare le proprie strade professionali.

Conclusasi positivamente la prima fase di riorganizzazione utile al rilancio della Banca, il dott. Lorenzi considera compiuta la mission che il CdA gli aveva attribuito l’anno scorso, comunicando perciò la sua uscita dalla Banca per la fine del corrente mese. Il Consiglio di Amministrazione impegnato nella realizzazione del piano strategico, assicurando la continuità e lo sviluppo delle iniziative in corso, esprime l’auspicio che il dott. Lorenzi concretizzi i propri progetti ringraziandolo per la direzione eseguita nell’interesse della Banca e dell’Ente Cassa di Faetano.

Comunicato stampa

Banca di San Marino

