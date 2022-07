Il Consiglio Giudiziario sul caso "La Serenissima"

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri 30 giugno 2022, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti, la seduta del Consiglio Giudiziario. Dopo le comunicazioni di rito da parte dell’Ecc.ma Reggenza e a seguito del riferimento del Dirigente, il Consiglio, letta la nota relativa al caso “Serenissima”, ha ritenuto di pronunciarsi in seduta pubblica circa la ricostruzione della vicenda, a tutela dell’indipendenza e del prestigio della Magistratura e della trasparenza che deve permearne l’operato al fine di implementare la fiducia in essa dei cittadini. L’Organo, in particolare, ha adottato la seguente deliberazione dando atto: “che il Dirigente del Tribunale nel caso di specie ha agito nel corretto adempimento dei doveri che la legge pone a suo carico e ha rispettato puntualmente le prescrizioni ordinamentali e organizzative, in coerenza con la costante prassi operative”. Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito del Consiglio Giudiziario http://www.consigliogiudiziario.sm/on-line/home/delibere.html

Comunicato stampa

