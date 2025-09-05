Il Consolato Generale USA di Firenze viene a San Marino per fornire assistenza ai cittadini

Il Consolato Generale USA di Firenze viene a San Marino per fornire assistenza ai cittadini.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa la cittadinanza che il prossimo venerdì 19 settembre sarà possibile usufruire di assistenza per il rinnovo del passaporto da parte del Consolato Generale USA di Firenze direttamente presso la Sala del Castello di Acquaviva. Si invitano coloro che fossero interessati ad usufruire del servizio di recarsi presso tale sede dalle ore 10.00 alle ore 13.00, senza possibilità di prenotazione anticipata. Per le sole richieste di informazioni, si rinnova l’invito a contattare i competenti servizi del Consolato attraverso il seguente indirizzo email: uscitizensflorence@state.gov

Si prega di verificare di avere a disposizione tutta la documentazione richiesta come indicata di seguito. In mancanza di tutta o parte della documentazione, non sarà possibile procedere con il servizio.

Per il rinnovo di un passaporto adulto, scaduto da non più di 5 anni, cosa devo portare? 

Modulo DS-82 https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/forms.html 

Passaporto più una fotocopia della prima pagina. 

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (solo se il passaporto è già scaduto). 

Una foto di 5cm x 5cm, a colori, senza occhiali effettuata negli ultimi 6 mesi. (Attenzione, non possiamo accettare il formato foto per il passaporto di San Marino!)  Copia del Social Security Number. Se non avete mai richiesto il SSN, dovete presentare questo SSN Statement, firmato e datato. 

Email di conferma del pagamento della tassa di $130 per il passaporto, effettuato tramite il sito https://www.pay.gov/public/form/start/1156527186. Attenzione, questo è l’unica forma di pagamento che possiamo accettare.

Se non ho mai avuto un passaporto, o se il mio passaporto è scaduto da più di 5 anni o se richiedo il mio primo passaporto decennale, cosa devo portare?

Modulo DS-11 https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/forms.html

Passaporto più recente e una fotocopia della prima pagina (o prova di cittadinanza americana come, ad esempio, Certificato di Nascita emesso negli USA, Certificato di Naturalizzazione, Certificato di Cittadinanza, se è il primo passaporto.)

Documento d’identità in corso di validità e una fotocopia.

Copia del Social Security Number. Se non avete mai richiesto il SSN, dovete presentare questo SSN Statement, firmato e datato.

Una foto di 5cm x 5cm, a colori, senza occhiali effettuata negli ultimi 6 mesi. (Attenzione, non possiamo accettare il formato foto per il passaporto di San Marino!)

Email di conferma del pagamento della tassa di $165 per il passaporto, effettuato tramite il sito https://www.pay.gov/public/form/start/1274042472/. Attenzione, questo è l’unica forma di pagamento che possiamo accettare.

Se non si è più in possesso del passaporto, perché perso o rubato si prega di portare con sé anche il Modulo DS-64. Devo rinnovare il passaporto di un minore, cosa devo portare?

Modulo DS-11 https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/forms.html

Certificato di nascita statunitense o Consular Report of Birth Abroad emesso dal Consolato USA, (originale più fotocopia) dove figurano i nomi dei genitori.

Passaporto più recente del minore con una fotocopia della prima pagina.  Documento d’identità in corso di validità e una fotocopia (solo se il passaporto è già scaduto).

Documento identificativo in corso di validità per ciascun genitore (originale più fotocopia).

Copia del suo Social Security Number. Se non avete mai richiesto il SSN, dovete presentare questo SSN Statement, firmato e datato.

Una foto di 5cm x 5cm, a colori, senza occhiali effettuata negli ultimi 6 mesi. (Attenzione, non possiamo accettare il formato di foto del passaporto di San Marino!)

Email di conferma del pagamento della tassa di $135 per il passaporto, effettuato tramite il sito https://www.pay.gov/public/form/start/1274042472/. Attenzione, questo è l’unica forma di pagamento che possiamo accettare.

Attenzione: ambedue i genitori devono accompagnare il minore di 16 anni, sopra i 16 anni è sufficiente un solo genitore – in caso di impossibilità documentata, seguire queste istruzioni: Children Under 16.



