Il Consolato Generale USA di Firenze viene a San Marino per fornire assistenza ai cittadini

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa la cittadinanza che il prossimo venerdì 19 settembre sarà possibile usufruire di assistenza per il rinnovo del passaporto da parte del Consolato Generale USA di Firenze direttamente presso la Sala del Castello di Acquaviva. Si invitano coloro che fossero interessati ad usufruire del servizio di recarsi presso tale sede dalle ore 10.00 alle ore 13.00, senza possibilità di prenotazione anticipata. Per le sole richieste di informazioni, si rinnova l’invito a contattare i competenti servizi del Consolato attraverso il seguente indirizzo email: uscitizensflorence@state.gov

Si prega di verificare di avere a disposizione tutta la documentazione richiesta come indicata di seguito. In mancanza di tutta o parte della documentazione, non sarà possibile procedere con il servizio.

Per il rinnovo di un passaporto adulto, scaduto da non più di 5 anni, cosa devo portare? 

Se non ho mai avuto un passaporto, o se il mio passaporto è scaduto da più di 5 anni o se richiedo il mio primo passaporto decennale, cosa devo portare? 

Se non si è più in possesso del passaporto, perché perso o rubato si prega di portare con sé anche il Modulo DS-64. Devo rinnovare il passaporto di un minore, cosa devo portare? 

