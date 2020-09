Il Console Generale degli Stati Uniti Ragini Gupta incontra il Segretario all'Industria Incontro proficuo sui temi legati allo sviluppo economico, sul tavolo numerose opportunità di collaborazione. Righi: “Ora l’obiettivo è dare continuità a questo prestigioso rapporto”

In mattinata il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato il Console degli Stati Uniti a Firenze Gupta Ragini. Durante l’incontro è stato sottolineato da ambe le parti come il rapporto fra la Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d’America sia da sempre privilegiato e prestigioso con una storia ormai secolare che fa parte della tradizione dei popoli dei due Paesi. Il Segretario di Stato ha presentato al Console i progetti di sviluppo economico pluriennale strutturati e coordinati dalla Segreteria di Stato con l’obiettivo di restituire al Paese un’identità economica che permetta ad aziende e imprese di crescere ampliandosi verso l’esterno. A tal proposito, il Segretario Righi, ha comunicato anche l’avvio del dialogo con alcune multinazionali statunitensi per collaborazioni sul territorio e progetti condivisi. Il Console si è informato sulla situazione economica sammarinese anche alla luce della Pandemia Covid-19, ponendo anche domande relative alle ripercussioni economiche a quest’ultima dovute.

Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio): “L’incontro con il Console Ragini Gupta non solo è stato cordiale e proficuo in onore della tradizione di amicizia che lega i due Paesi ma concreto e pragmatico. Allo scambio della reciproca stima si è affiancato un confronto su molteplici temi con l’obiettivo di dare continuità a questo prestigioso rapporto fondamentale per lo sviluppo della nostra Repubblica e delle nostre Aziende”.



c.s. Segreteria di Stato Industria

