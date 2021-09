Il console generale della Repubblica Dominicana a Genova incontra il Prefetto

Il Console Generale della Repubblica Dominicana a Genova Carela Luna Nelson Francisco, ha reso visita al Prefetto. L’incontro – avvenuto in un clima di viva cordialità e reciproco interesse - è stato occasione di un proficuo confronto sulla presenza della comunità dominicana in provincia e sulle ottime relazioni con la Repubblica rappresentata dall’ospite. Sono 156 i i cittadini presenti in provincia rilevati con l’ultimo censimento permanente della popolazione e risiedono in ben 15 Comuni del riminese in cui vive almeno una persona. È Rimini la città con il maggior numero di cittadini residenti, accogliendone poco più della metà, mentre al secondo posto vi è Riccione seguita da Misano Adriatico. Tutte presenze da ricondurre a scelte di natura relazionale oppure economico-finanziaria, atteso che nella Repubblica Dominicana non si registrano situazioni di conflitto o di oppressione. L’incontro si è concluso con l’auspicio condiviso di una sempre maggiore integrazione dei cittadini dominicani, nello spirito di amicizia che anima i rapporti tra i due Paesi.



Cs Prefettura di Rimini