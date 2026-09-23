Il consorzio internazionale SpaceLand 0-GL con SPACELAND S.R.L., prima impresa aerospaziale sul Titano, prepara il primo SPAZIO POLO pubblico della storia

Il consorzio internazionale SpaceLand 0-GL con SPACELAND S.R.L., prima impresa aerospaziale sul Titano, prepara il primo SPAZIO POLO pubblico della storia.

SpaceLand 0-GL, consorzio internazionale pioniere nella ricerca e nelle applicazioni in microgravità con il grande pubblico, comunica l'operatività di SPACELAND S.R.L. sul Titano, società aerospaziale sammarinese che il 4.9.2026 è stata riconosciuta da San Marino Innovation come Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico.

Il programma, presentato anche su invito ONU, punta sui benefici eco-sostenibili derivanti dalle ricadute sul territorio in tecno-scienze e medicina (STEM) in microgravità, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e sull’operatività dei più grandi velivoli per voli in assenza di gravità ingegnerizzati da SpaceLand anche per aero-lanci satellitari.

Un consorzio internazionale con oltre 600 anni di esperienza cumulativa

SpaceLand 0-GL riunisce figure provenienti da pluri-decennali esperienze in NASA, ESA, Agenzia Spaziale russa, SpaceX, F.A.A., Boeing ed altri enti ed industrie aerospaziali globali, con noti veterani di volo, per una esperienza complessiva superiore a 600 anni in programmi su stazioni spaziali, addestramento astronauti, missioni scientifiche, operative e sperimentali in volo in assenza di peso. Di fatto, SPACELAND è una squadra unica: pioniere storico del settore della ricerca in microgravità aperta al pubblico, ha stabilito diversi primati mondiali in "zero-G" anche per progetti di ricerca STEM per vincitori di Premi Nobel, ampliando i confini di ciò che è possibile nell'esplorazione spaziale.

L'ing. Carlo Viberti, Direttore del Gruppo SpaceLand-0GL: l'inizio dell'era dei voli spaziali privati

Nel 2000, i gestori commerciali della Stazione Spaziale russa proposero l'Ing. Viberti, già responsabile tecnico dell'Ufficio Attività Astronauti europei e della tecnologia ESA sulla stazione orbitale russa MIR per la fase 1 della Stazione Spaziale Internazionale, quale primo candidato cosmonauta-ingegnere privato della storia, segnando l'avvio dell'era dei voli spaziali privati. Primo non-statunitense coinvolto dalla NASA nelle missioni di volo dimostrativo per ricerca STEM in assenza di peso, decollate dalla Space Shuttle Landing Facility, guida ora il consorzio SpaceLand, che vanta scienziati del calibro del Dr. Vladimir Pletser, recordman mondiale in 0-G.

Le nuove missioni SPACELAND

Da fine settembre 2026, SPACELAND avvia nuove missioni di ricerca e sviluppo in volo 0-G, aperte al grande pubblico ed agli utenti STEM. Le missioni includeranno esperienze di addestramento astronauti e opportunità di ricerca e test per nuovi dispositivi portatili in microgravità.

Il primo SpazioPolo pubblico avrà infrastrutture eco-sostenibili sia a terra che in volo. Il progetto è curato dall'Architetto Celeste Petraroli, già responsabile delle infrastrutture per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e prevede anche i primi aero-lanci satellitari dalla penisola italiana.

Presentazione alle ore 16 di giovedì 24 settembre, nella Sala Rossa, primo piano Hall Sud alla Fiera BEX di Rimini, ospiti della Regione Emilia-Romagna.

www.spaceland.it - per informazioni e candidature alle missioni di volo: SpaceLand@SpaceLand

c.s. SPACELAND

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