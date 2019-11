Il Consorzio Terra di San Marino cerca personale in qualità di Responsabile dello shop “Terra di San Marino” di prossima apertura sito nel Centro storico della Repubblica di San Marino

Il bando è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

TITOLO DI STUDIO - Diploma di maturità oppure titolo superiore REQUISITI Il candidato deve:

a) essere cittadino della Repubblica, oppure essere residente in territorio sammarinese;

b) avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;

d) non aver subito la sanzione del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti.

Ulteriori requisiti:

• capacità nella gestione dei progetti e attitudine a lavorare per obiettivi

• ottime capacità relazionali e di gestione dei clienti

• spiccata sensibilità e conoscenza per il food&beverage

• flessibilità

• conoscenza dei principali sistemi informatici (Windows/ Mac) e software (pacchetto Office, Openoffice)

• conoscenza dei principali strumenti di social media marketing per la gestione di campagne di comunicazione/promozione

• conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1), la conoscenza di eventuali altre lingue sarà tenuto in considerazione durante il processo di selezione

Per partecipare al presente bando di selezione, è necessario presentare espressa domanda di ammissione, sottoscritta in originale, contenente i seguenti dati e allegati:

- nome e cognome;

- luogo e data di nascita;

- domicilio o residenza;

- numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica per il recapito delle comunicazioni relative alle operazioni di bando;

- dichiarare nella medesima di aver preso esatta conoscenza del presente bando di selezione e di accettare tutte le condizioni ivi previste.

- Certificato di diploma di maturità o di laurea con votazione;

- Curriculum vitae (CV) come da modello Europass, sottoscritto in originale;

- eventuali corsi o abilitazioni nel mondo food&beverage

- Certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) oppure Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 12 della Legge 159/2011 relativa al possesso dei requisiti di cui alle medesime lettere.

Le richieste di partecipazione, così formulate, dovranno pervenire in busta chiusa, tramite lettera raccomandata o consegna a mano, a "Consorzio Terra di San Marino – strada di Montecchio, 11 47890 San Marino Città- Rep. San Marino " entro e non oltre le ore 12 del 20/11/2019. Sulla busta va precisato il nome del mittente ed indicato: "Domanda di ammissione al bando di selezione per shop Terra di San Marino " I candidati ammessi al bando di selezione saranno convocati per il colloquio orale a mezzo mail, con un preavviso di almeno 3 giorni. Qualunque ulteriore titolo di studio, esperienza o risultato di rilievo conseguito nel campo food&beverage sarà tenuto in considerazione durante il processo di selezione .

SELEZIONE La selezione avrà luogo nella settimana successiva alla data di chiusura del presente bando con la seguente modalità: - colloquio finalizzato alla verifica di tutti i requisiti richiesti e delle esperienze, competenze e attitudini personali dei candidati. Ai candidati verrà data comunicazione trami mail dell’esito della selezione.

LUOGO DI LAVORO E DATA DI INIZIO LAVORO Il Responsabile dello shop “Terra di San Marino” svolgerà le sue attività presso il punto vendita sito in Centro storico della Repubblica di San Marino, in Via Eugippo, 16.

INQUADRAMENTO Il candidato selezionato sarà assunto dal Consorzio Terra di San Marino con un contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi rinnovabile, il contratto collettivo applicato sarà quello del Commercio con possibilità di integrazione della busta paga tramite bonus e premi di produzione in funzione degli obiettivi raggiunti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consorzio Terra di San Marino al n. 0549- 902617o inviare una e-mail a consorzioterradisanmarino@omniway.sm