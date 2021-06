Il contributo del Lions Club per l’allestimento di un’ala del parco Batticinque

Domenica scorsa è stata inaugurata la nuova ala del parco inclusivo Batticinque a Faetano grazie al contributo del Lions Club San Marino Undistricted alla presenza della presidente dell’associazione Batticinque, Fanny Gasperoni, e del Capitano di Castello di Faetano, Giorgio Moroni. Grazie alla donazione del Lions Club San Marino Undistricted è stata creata una nuova area di circa 50 mq con pavimentazione antiscivolo per il passaggio in sicurezza delle carrozzelle e con l’allestimento di una giostra inclusiva girevole. La cerimonia d’inaugurazione si è svolta in un clima allegro, informale e gioioso grazie alla partecipazione dei soci delle due associazioni, dei loro familiari e di alcuni ragazzi e famiglie. Il parco giochi inclusivo Batticinque può così vantare il diritto da parte di persone con disabilità a utilizzare gli spazi verdi e pubblici e le strutture adibite al gioco per ogni bambino. Nessun bambino si deve sentire diverso da un altro quando gioca. Per questo le aree dedicate del parco inclusivo Batticinque sono luoghi d’interazione, accessibili e frequentabili da tutti. Un concetto nuovo, che vuole sviluppare servizi fruibili non solo da persone disabili, ma luoghi di integrazione, gioco e condivisione tra ogni tipo di persona. La presidente del Lions Club San Marino Undistricted ha ringraziato l’associazione Batticinque per l’opportunità di svolgere un vero “service”, un servizio a vantaggio di tutta la comunità sammarinese.

