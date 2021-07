Il contributo di SUMS Femminile e UDS al progetto di legge sull’imprenditoria giovanile

Il contributo di SUMS Femminile e UDS al progetto di legge sull’imprenditoria giovanile.

Nella giornata di ieri, giovedì 8 luglio, SUMS Femminile e Unione Donne Sammarinesi hanno avuto il piacere di incontrare il Consigliere DC Lorenzo Bugli, rappresentante dei proponenti nel nuovo progetto di legge sull’imprenditoria giovanile, promosso da DC, RETE e NPR. Il confronto è stato molto costruttivo, caratterizzato dall’obiettivo comune di varare, in tempi brevi, una legge efficace, innovativa e rispondente alle esigenze di chi desidera mettersi in gioco nel mondo imprenditoriale, superando gli ostacoli del passato, come la burocrazia o i Comitati valutatori. Tra i punti discussi: la possibilità di ampliare la fascia di età, includendo anche i meno giovani, la semplificazione delle procedure e dei tempi, ma anche la necessità di introdurre sia il criterio della fiducia, al posto del pregiudizio, che la responsabilità dell’imprenditore e degli organi pubblici di controllo, al posto della deregolamentazione ex post. Si è chiesta una riflessione sul tema del capitale sociale e sugli incentivi contributivi previsti nel progetto di legge. Nell’obiettivo di raggiungere risultati concreti e condivisi, si è convenuto di giungere ad un ulteriore momento di confronto tra la prima e la seconda lettura consiliare. Durante l’incontro abbiamo avuto l’occasione per presentare al Consigliere Bugli il progetto pilota sull’imprenditoria giovanile e femminile, promosso da SUMS Femminile e UDS, che troverà attuazione nei prossimi mesi.

c.s.

SUMS Femminile

Unione Donne Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: