Il Coordinamento Volontari VAB Lazio in visita alla Protezione Civile sammarinese.

Mercoledì 13 settembre, Gennaro Di Caterino in qualità di Presidente del Coordinamento Volontari VAB Lazio, accompagnato da Laura Bordoni Segreteria e Responsabile unità Cinofila, Giuseppe Zanella Gruppo Comunale Volontari Civitavecchia e da Massimo Martelli dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Roma19 ha fatto visita alla Protezione Civile sammarinese.

Ad accoglierlo il Segretario di Stato Stefano Canti, il Capo della Protezione Civile ing. Pietro Falcioni e la Responsabile della Protezione Civile dott.ssa Valentina Ugolini unitamente a Gianfranco Ugolini, volontario sammarinese di Protezione Civile, il quale, per legami di amicizia con componenti del coordinamento laziale, ha proposto l’incontro.

Molto proficuo lo scambio di vedute tra le due realtà durante il quale è emersa chiara la reciproca consapevolezza di mirare ad unico obiettivo, quello della sicurezza delle persone, del territorio e dell’ambiente.

L’esperienza del Coordinamento Volontari VAB Lazio può permettere sicuramente una crescita importante del Sistema sammarinese di Protezione Civile costituendo una valida opportunità di collaborazione in tema di formazione, sensibilizzazione della popolazione e per lo sviluppo di sinergie e azioni coordinate ed integrate fra le omologhe strutture.

Dal Presidente Di Caterino l’invito alla Protezione Civile sammarinese a presenziare allla prossima importante esercitazione che si terrà nel mese di ottobre a Civitavecchia e nella quale sarà allestita un Area di Accoglienza per 250 persone con i relativi servizi annessi.



