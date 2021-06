“Il coraggio delle ragazze”: appuntamento in diretta Facebook con la terza serata tematica di Domani - Motus Liberi

“IL CORAGGIO DELLE RAGAZZE: il futuro è donna. Essere ragazze al tempo del Covid-19”. Questo il tema della terza serata tematica: l’appuntamento è per martedì 8 giugno alle ore 20:30 e sarà aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di DOMANI - Motus Liberi: https://www.facebook.com/DomaniMotusLiberi/

Ospiti saranno giovani ragazze e donne che si sono particolarmente distinte nella vita e nel lavoro: il parterre sarà infatti completamente in rosa a partire da Carlotta Andruccioli, la più giovane Consigliera del parlamento sammarinese e del gruppo di DOMANI - Motus Liberi, la nota modella e attrice Chiara Baschetti, la rappresentante dell’Associazione Studentesca Sammarinese Alice Giardi e l’Assessore del Comune di San Leo per i Rapporti con San Marino e lo Sviluppo Economico Valentina Guerra.

Per l’occasione condurrà proprio una donna: la Consigliera di DOMANI - Motus Liberi, Michela Pelliccioni, e a fare gli onori di casa sarà naturalmente il Presidente del Partito, Lorenzo Forcellini Reffi.

La rassegna vuole essere un momento di aggregazione per i giovani e un ponte tra le istituzioni, il mondo del lavoro, lo sport e la cultura. Durante ogni incontro, ciascun intervenuto potrà esporre la propria opinione e le proprie considerazioni sui temi trattati, ascoltare le diverse esperienze e naturalmente fare domande agli ospiti provenienti da ambiti differenti, ognuno con la sua storia ed il proprio background.

Questo particolare appuntamento sarà l’occasione per ascoltare le voci di donne in un contesto storico nel quale si chiede alla società di fare un salto di qualità culturale, abbandonando stereotipi e luoghi comuni. Non passa purtroppo giorno in cui non si assista a episodi di violenza sulle donne: una situazione che la pandemia ha, se possibile, esasperato. Ecco perché deve essere sfruttata ogni occasione per tenere i fari bene accesi.

Ci interrogheremo così sul ruolo della donna, presente e sul futuro, sempre naturalmente con un occhio alle giovani generazioni.

Il prossimo ed ultimo appuntamento sarà intitolato: “RIACCENDIAMO LA MUSICA! Artisti e giovani si confrontano sul futuro”. Ospiti e orari dell’incontro saranno comunicati a ridosso dello stesso.









Comunicato stampa

Domani - Motus Liberi