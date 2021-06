“Il coraggio delle ragazze” protagonista della serata di Domani - Motus Liberi: il presente e il futuro emergono nella solidarietà

Grande partecipazione e tantissimi i temi trattati ieri sera durante l’appuntamento web di DOMANI - Motus Liberi dal titolo: “IL CORAGGIO DELLE RAGAZZE: il futuro è donna. Essere ragazze al tempo del Covid-19”. Si è trattato della terza serata tematica organizzata per avvicinare la politica ai giovani e i giovani alla politica: per chi si fosse perso la diretta, il video è pubblicato sulla pagina Facebook del Partito a disposizione di chiunque sia interessato.

Protagoniste della serata giovani ragazze e donne che si sono particolarmente distinte nella vita e nel lavoro: Carlotta Andruccioli, Consigliere del gruppo di DOMANI - Motus Liberi e la più giovane donna del parlamento sammarinese, la nota modella e attrice Chiara Baschetti, la rappresentante dell’Associazione Studentesca Sammarinese Alice Giardi e l’Assessore del Comune di San Leo per i Rapporti con San Marino e lo Sviluppo Economico Valentina Guerra. Per l’occasione ha condotto il Consigliere di DOMANI - Motus Liberi, Michela Pelliccioni.

Diversi gli spunti emersi e gli argomenti toccati: dalle difficoltà incontrate durante la pandemia alle prospettive per il futuro, lavorative e professionali, dalla disabilità agli ostacoli ancora esistenti per chi, donna, deve affrontare le sfide del mondo odierno e desidera approcciarsi alla politica: tuttavia l’attuale momento storico va necessariamente affrontato con coraggio e con la consapevolezza che serve maggiore solidarietà.

Un’occasione questa, come ha sottolineato il Presidente del Partito, Lorenzo Forcellini Reffi, per fare proprie le istanze e problematiche emerse e portarle all’attenzione della politica.

Tanta concretezza dunque, e un dialogo schietto nel quale sono stati abbandonati stereotipi e luoghi comuni, affrontando problematiche concrete con sincerità e spontaneità.

Il prossimo ed ultimo appuntamento sarà intitolato: “RIACCENDIAMO LA MUSICA! Artisti e giovani si confrontano sul futuro”. Ospiti e orari dell’incontro saranno comunicati nei prossimi giorni.







Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi