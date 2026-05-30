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Il cordoglio del Comites per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

30 mag 2026
Il cordoglio del Comites per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

Il Consiglio Elettivo del Comites San Marino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni, figura istituzionale di spicco della Repubblica di San Marino, Membro del Consiglio Grande e Generale, Capitano Reggente e Segretario di Stato. "Di lei vogliamo ricordare la grande umanità ed eleganza e la forte sensibilità e disponibilità al dialogo "- dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. "Protagonista per anni della vita politica ed istituzionale della Repubblica di San Marino, Mariella Mularoni ha servito la propria comunità fino all'ultimo con generoso e costante impegno" - prosegue Amadei. Il Consiglio Elettivo del Comites San Marino esprime le più sincere condoglianze alla famiglia ed a tutti i suoi cari.

C.s. - Consiglio Elettivo del Comites San Marino




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