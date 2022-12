Il cordoglio del CONS per la scomparsa di Marino Ercolani Casadei

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ricorda con profonda commozione Marino Ercolani Casadei, scomparso all’età di 82 anni. Casadei, ex pesista e judoka, ha ricoperto il ruolo di presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica fino al 1972 e, successivamente, dal 1973 al 1984 è stato presidente della Federazione Sammarinese Lotta, Pesi e Judo. Per due anni è stato al vertice della Federazione Sammarinese Atletica Sammarinese, ricoprendo il ruolo segretario generale e tesoriere fino al 2016 dell’European Weightlifting Federation. Nella sua lunga carriera sportiva ha ricoperto l’incarico di membro del Comitato Esecutivo del CONS nel quadriennio 1981-1984. Nel 1980 ha partecipato alle Olimpiadi di Mosca come accompagnatore degli atleti di judo e pesi e nelle edizioni del 1984, 1988 e 1992 in qualità di arbitro. È stato autore di pubblicazioni, tra cui “Lo sport in San Marino” nel 1981. Il suo impegno nello sport sammarinese è un’eredità che tutto il movimento conserverà a lungo. Alla famiglia le più sincere condoglianze.

