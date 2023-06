Il cordoglio del Pdcs per la morte di Silvio Berlusconi

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime il proprio cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Con la sua personalità, il suo carisma e le sue capacità, quale imprenditore e quale politico, ha caratterizzato e segnato la vita della vicina Repubblica Italiana per oltre un trentennio. Quale Presidente di Forza Italia, di cui è stato ideatore e fondatore, ha riunito il centro-destra italiano e portato il proprio partito a divenire uno dei membri effettivi del Partito Popolare Europeo tra i più influenti e rilevanti in Italia ed in Europa. Più volte, a livello politico, proprio tra Forza Italia e la Democrazia Cristiana Sammarinese ci sono state occasioni di confronto e di collaborazione e, negli anni di Presidenza del Governo Italiano, ci sono stati incontri con il Governo sammarinese nel solco dell’amicizia che ha sempre legato le nostre due Repubbliche. Il PDCS si unisce, dunque, alle tantissime voci che, da ogni parte del mondo, hanno già espresso ed esprimono i propri sentimenti di cordoglio per la morte di un uomo divenuto così significativamente parte della storia italiana ed europea.

