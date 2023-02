Il cordoglio del Segretario di Stato per gli Affari Esteri alla Repubblica di Turchia

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha indirizzato in data odierna al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia un accorato messaggio di cordoglio per il sisma violento e devastante che ha sconvolto il Paese e determinato un numero drammaticamente in crescita. “Dinnanzi a una calamità di forza inaudita, - riporta il Messaggio del Segretario di Stato- il nostro pensiero va alle tante famiglie private dei propri cari, al lavoro di chi sta cercando di salvare vite umane e a coloro che dovranno farsi carico della ricostruzione”. Anche il Console Generale sammarinese residente a Istanbul, Riza Tevfik Morova, in una nota fatta pervenire in mattinata, riporta un agghiacciante bollettino di morti e distruzioni, e l’appello delle istituzioni turche rivolto alla comunità di Stati per fornire aiuti e sostegno alla popolazione.