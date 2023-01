Il Cordoglio dell'Autorità Garante per l'Informazione per Ludovico Di Meo

L'Autorità Garante per l'Informazione esprime il suo più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Ludovico Di Meo, direttore di San Marino RTV, ricordandone le doti di disponibilità, cortesia e progettualità. Tali dote sono state dimostrate dal dott. Di Meo anche in occasione della sua audizione davanti al Consiglio. In una seduta svoltasi lo scorso anno, infatti, aveva presentato tutta una serie di interessanti idee volte allo sviluppo della Radiotelevisione di Stato. In questo momento triste per l’intera comunità dell’informazione sammarinese, l'intero Consiglio esprime sentite condoglianze alla famiglia del professionista ed ai colleghi di San Marino RTV che hanno avuto occasione di lavorare al suo fianco.

Cs - Autorità Garante per l'Informazione

